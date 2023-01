Miguel Arsénio segundo no Campeonato Nacional

Miguel Arsénio ficou em segundo lugar no Campeonato Nacional de Trail que se realizou este fim de semana em Sever do Vouga.

“À organização, os meus parabéns pelo excelente percurso, técnico, natural, zonas de correr, zonas de caminhar. Sem dúvida uma viagem de excelência num percurso super completo”, concluiu o atleta do concelho nas redes sociais.

A Associação AZtrail, em parceria com o Município de Sever de Vouga, organizou a quarta edição do Vouga Trail, dividida nos eventos Vouga Trail Ultra, Vouga Trail Longo, Vouga Trail, Vouga Mini Trail, Caminhada Vouga e Vouga Kids.

A teve início e fim no centro de Sever de Vouga, no Parque Urbano e Lazer de Sever do Vouga, na Av. Comendador Augusto Martins Pereira 102, 3740-271 Sever do Vouga, e uma prova circular. Este evento contou as distâncias de 57 Km, 37Km, 27km, 17 km e uma Caminhada de 12km.