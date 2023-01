Histórico: Matilde e Madalena Costa fazem estreia na seleção nacional

Matilde e Madalena Costa somaram, a 12 de janeiro de 2023, a primeira internacionalização com a camisola de Portugal num jogo particular realizado na Cidade do Futebol.

As duas jogadoras do U. Almeirim somaram os primeiros minutos na Seleção Nacional de Sub-18 de Futebol Feminino, num jogo em que Portugal perdeu por 2-1 com a Finlândia.

Matilde Costa foi titular, jogou todo o jogo no eixo da defesa e fez uma exibição de grande nível. Madalena foi lançada durante a partida e atuou em várias posições.