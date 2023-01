Grandes nomes da comédia, música e teatro marcam agenda cultural de fevereiro em Almeirim

A agenda cultural de fevereiro, no concelho de Almeirim, será preenchida com espetáculos de comédia, música e teatro no Cine Teatro de Almeirim e no Centro Cultural das Fazendas de Almeirim.

O primeiro evento será um “Stand Up Comedy”, com os humoristas João Seabra e 7estacas, no dia 10 de fevereiro, pelas 21h30, no Centro Cultural das Fazendas de Almeirim. O espetáculo, que propõe “uma noite bem disposta” de comédia, tem um custo geral de 5 euros e os bilhetes estão disponíveis na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim ou na bilheteira uma hora antes do início do espetáculo.

No dia 11 de fevereiro, é a vez do Cine Teatro de Almeirim abrir as porta aos “Blues & outros tons”, que vão apresentar o concerto “Pop Rock N Blues”. O concerto está agendado para as 21h30 e a entrada é gratuita.

Os ‘Tessitori’ apresenta no dia 17 de fevereiro, pelas 21h30, o concerto “ Cantos de Espanha”, um concerto que vai contar com Guitarra Clássica e Viola D´Arco. O grupo leva o concerto ao Cine Teatro de Almeirim e as entradas são gratuitas.

“Insónia” é o nome da peça de teatro apresentada por Fernando Mendes, no dia 18 de Fevereiro, pelas 21h30, no Cine Teatro de Almeirim. A peça de teatro aborda o tema “um espetáculo para brincar com coisas sérias”. A peça de teatro tem o custo de 12,50 euros e os bilhetes estarão a venda na tesouraria da Câmara de Almeirim.

O último espetáculo que o Cine Teatro de Almeirim recebe no mês de Fevereiro, está a cargo da Banda Pântano, no dia 24 de Fevereiro, pelas 21h30. Nuno Rodrigues, vocalista e membro fundador dos Pântano e também dos Wako, apresenta o mais recente trabalho da sua banda no Cine Teatro de Almeirim. As entradas deste concerto são gratuitas.

O mês cultural termina com o concerto “À Variações”, um tributo a António Variações na voz de Kássio. O concerto está agendado para o dia 25 de Fevereiro, pelas 21h30, no Centro Cultural das Fazendas de Almeirim. A entrada do concerto será gratuita.