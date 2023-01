Jogadora almeirinense convocada pela Seleção Nacional

A almeirinense Ana Tomaz foi uma das 23 jogadoras convocadas pela Seleção Nacional de sub-17, para o torneio que Portugal vai disputar no início de fevereiro, na região de Aveiro e Coimbra.

A atual jogadora do Marítimo, para onde se transferiu esta temporada, integra o lote de jogadoras chamadas pela treinadora nacional Marisa Gomes. A equipa das Quinas vai defrontar as seleções de Finlândia, Islândia e Eslováquia, em jogos que servem para preparar a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa, agendada para o mês de abril.

O primeiro jogo das lusas será, no dia 2 de fevereiro, com a Islândia, pelas 17h15, no Complexo Desportivo da Tocha, que também será o local do segundo jogo perante a Finlândia, no dia 5, às 17h00. O compromisso final será no dia 8 contra a Eslováquia, no Centro Estágios do Luso, com início pelas 15h00.