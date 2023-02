Papeis invertidos: Árbitro de Almeirim recebe cartão branco

A pedido dos vários adeptos na bancada do Parque Desportivo Municipal Sardoal, o diretor do Lagartos do Sardoal mostrou um cartão branco à equipa de arbitragem.

O jogo do Campeonato Distrital de Iniciados Série C foi dirigido por Tiago Carreira, Vitor Gomes e Leonardo Dias.

Nas redes sociais, o Lagartos do Sardoal diz que a equipa de arbitragem fez “um jogo notável a nível de arbitragem, com um comportamento ético e pedagógico impressionante de tal forma que no final do jogo os adeptos de ambas as equipas na bancada pedir o cartão branco para esta equipa de arbitragem”.

O Lagartos venceu por 2-0 o Caxarias.