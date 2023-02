Padel: Rotary organiza torneio para bolsa

Continuando dentro do tema da consolidação da Paz e prevenção de conflitos (questões a que o mês de Fevereiro é dedicado pelo movimento rotário) e porque este extravasa em muito uma visão que o reduza aos conflitos armados em curso por esse mundo fora, lembremos que problemas como a fome, a educação, a falta de saneamento ou de

cuidados de saúde e a escassez de rendimentos, são condições básicas de vida que já deviam ter deixado de constituir preocupações permanentes de boa parte da população mundial, mas persistem como grandes entraves à Paz e elementos fomentadores de todo o tipo de conflitos.



As preocupações com as desigualdades estão desde a primeira hora no centro das atenções do movimento rotário, constituindo por isso grande motivador para as ações que se procuram desenvolver em benefício das comunidades. Se o grande destaque vai naturalmente para os problemas mais gritantes e para as regiões mais atingidas – como

são exemplo os programas de luta contra a Poliomielite ou os que privilegiam o acesso à água, ao saneamento básico e à saúde em regiões de África e da Ásia – nem por isso deixam de acontecer pequenas ações localizadas de significativa importância para as comunidades locais, como sejam, no nosso caso, os programas de bolsas de estudo orientados para o apoio às famílias de menores recursos.

E esta tem sido uma labuta constante do Rotary Club de Almeirim, que muito recentemente viu concretizar-se mais uma ação de sucesso, graças à colaboração da AlmeirInn Padel, entidade que promoveu a realização de um Torneio Social de Padel no final do mês passado e cujo sucesso se traduziu na atribuição de mais uma bolsa de estudos.

O destaque para esta iniciativa, que juntou mais de uma centena de praticantes, deve-se não apenas ao resultado, mas especialmente ao ambiente de camaradagem e convívio que proporcionou a atletas, familiares e amigos. Este é mais um exemplo de um simples, mas genuíno acontecimento que deve ser visto como um verdadeiro elemento de concertação de boas vontades (todos os participantes foram previamente informados da finalidade da competição – a atribuição de uma bolsa de estudos – e pedido um contributo simbólico para esse objetivo) e de conciliação social, que constitui um

pequeno passo no sentido do bem-estar geral e da melhoria das condições de educação e formação.

Para o resultado final ficou a satisfação dos vencedores e a alegria de participantes e promotores – AlmeirINN Padel –, cientes que ajudaram a melhorar as condições de vida na sua comunidade, deixando o Rotary Club de Almeirim particularmente feliz por ter voltado a marcar de forma relevante o apoio à sua comunidade e em especial aos jovens

que constituem o seu futuro.