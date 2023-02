Bombeiros de Almeirim recolheram 44 toneladas de equipamentos elétricos em 2022

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almeirim recolheu um total de 44 toneladas de equipamentos elétricos e 11 quilos de lâmpadas, no âmbito da campanha Quartel Eletrão. Entre as 13 associações de bombeiros aderentes, Almeirim foi a que mais contribuiu a nível regional para as mais de 216 toneladas de aparelhos em fim de vida enviados para reciclagem.

Com o total da recolha realizada ao longo do último ano, a corporação almeirinense vai receber da campanha um total 3338 euros e ainda um incentivo financeiro de 890 euros, por recolher mais de 30 toneladas.

As 13 corporações da região recolheram 23 quilos de pilhas, 979 quilos de lâmpadas e mais de 215 toneladas de equipamentos elétricos usados, angariando um total de mais de 17 mil euros em prémios.

Por cada tonelada recolhida, as associações recebem uma compensação financeira de 75 euros. Em 2022 foi ainda criado um incentivo financeiro para premiar as associações que recolheram mais de 30, 45 e 60 toneladas.

No total, a nível nacional, os bombeiros das 179 associações humanitárias que participaram ativamente no Quartel Electrão recolheram, o ano passado, cerca de 2300 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados.

Nesta sétima edição do Quartel Electrão, que decorreu de janeiro a novembro de 2022 e que teve como parceiro a Liga dos Bombeiros Portugueses, foram reunidas, mais concretamente, 8 toneladas de pilhas, 39 toneladas de lâmpadas e 2.247 toneladas de equipamentos elétricos usados.

Este ano o Electrão atribui às associações o maior valor de sempre em prémios e contrapartidas financeiras pelas quantidades recolhidas: 260 mil euros.

A oitava edição do Quartel Electrão já arrancou, em janeiro de 2023, e vai terminar a 30 de novembro. As associações humanitárias de todo o país terão oportunidade de continuar o trabalho de apoio à comunidade e proteção do ambiente habilitando-se, ao mesmo tempo, a ganhar prémios.