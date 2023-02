Daniel Bragança visita e distribui autógrafos em escola na Amadora

Daniel Bragança, jogador da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal, visitou na quinta-feira a Escola Luís Madureira, na Amadora, tendo sido recebido de forma muito calorosa pelos alunos, que não perderam a oportunidade de solicitar autógrafos e fotografias.

Numa manhã diferente e muito especial, que ficará certamente na memória dos mais novos, o médio verde e branco começou por ser presenteado com um momento musical, em que foram entoadas várias músicas afectas ao emblema de Alvalade. Seguiu-se depois uma sessão de perguntas e respostas, com os alunos a questionarem o craque sobre como é jogar de Leão ao peito, o título mais importante que conquistou ou como se deu a sua chegada ao Sporting CP.

“Foi sem dúvida uma recepção calorosa, os alunos fizeram a festa sozinhos. É sempre bom vir a espaços como este, lembrei-me de quando era miúdo e andava na escola. Quando via as minhas referências fazia o mesmo que eles”, começou por afirmar o jogador aos meios de comunicação do Clube: “É bom poder partilhar conhecimentos e aquilo que fazemos com estes miúdos para que eles tentem imitar, tal como eu tentei imitar o que as minhas referências da altura faziam”.

O centro-campista, que no final da visita recebeu das mãos dos alunos uma medalha em forma de lembrança, aproveitou a experiência para recordar os tempos em que estava do outro lado.

“Eu estudei em Alcochete, na escola onde o Sporting CP inscreve os jogadores formados na Academia, sendo que todos fazemos lá esse percurso. Como aluno era um pouco preguiçoso, mas consegui concluir o 12.º ano. Disciplina favorita? Educação física talvez fosse aquela de que gostava mais”, admitiu o jovem, de 23 anos, que recupera de uma grave lesão no joelho direito.

Daniel Bragança sublinhou também a relevância da escola para a vida dos jovens desportistas.

“Sempre me incutiram que era importante estudar porque não sabia o que poderia acontecer amanhã, nem se conseguiria ser profissional de futebol. Já na altura tinha consciência de que era importante acabar a escola e isto fez-me lembrar de que estou onde muitos querem estar”, mencionou o futebolista, concluindo. “Estes miúdos vivem de sonhos, como eu vivi e ainda vivo. Deram-me ânimo para continuar a lembrar-me de que sou um sortudo por estar onde estou”.

Já Anabela Val, directora da Escola Luís Madureira, onde estudam cerca de 500 crianças e jovens desde o berçário até ao nono ano, explicou que esta iniciativa está inserida na 18.ª edição da Semana da Cultura e do Desporto, destacando o interesse da visita para os alunos presentes.

“É sempre importante termos estas semanas e para os nossos alunos o momento alto é a visita de um jogador de futebol. O facto de ser alguém do Sporting CP para eles é uma festa e uma alegria, acho até que muitos deles só vieram porque sabiam que seria o Daniel Bragança”, disse a responsável, considerando ser uma “grande vantagem para os alunos viver estes momentos”.

“Ao longo de toda a semana organizamos actividades relacionadas com o desporto e com a cultura: tivemos a visita de actores e atrizes, apresentadores de televisão, músicos de rua e experimentamos desportos menos praticados. Da parte da manhã já tínhamos tido uma visita da equipa de rugby do GD Direito, mas claro que o futebol é sempre um marco para os alunos”.