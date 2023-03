Almeirinenses eleitas para Comissão Política Distrital das Mulheres Socialistas

Cristina Casimiro, Maria Emília Moreira e Teresa Aranha foram eleitas para o Secretariado Distrital e para a Mesa da Comissão Política das Mulheres Socialistas de Santarém. Mara Lagriminha foi reeleita presidente Federativa das Mulheres Socialistas de Santarém.

Maria Emília Moreira foi eleita como 1ª secretária da Mesa da Comissão Política, Cristina Casimiro foi eleita para o Secretariado Distrital e Teresa Aranha continua na Coordenação da Concelhia da Mulheres Socialistas de Almeirim.

As Mulheres Socialistas foram a votos no final de 2022 e a atual presidente obteve 97,82% dos votos das militantes, o que se trata de um sinal de confiança no trabalho já desenvolvido, reforçado pelos resultados eleitorais.

No encerramento da reunião da Comissão Política Distrital, que decorreu a 25 de fevereiro, Mara Lagriminha, sublinhou que nos próximos dois anos o foco estará no reforço da participação das estruturas locais, na distrital e num forte compromisso de trabalho colaborativo das Mulheres Socialistas com o Partido Socialista e Juventude Socialista.

“Todos os concelhos que já têm estruturas eleitas das MS, a nível local, estão representados no secretariado. Iremos trabalhar em proximidade com o PS nos concelhos que ainda não tiveram condições para avançar localmente e a nossa experiência será relevante para esse passo”, sublinhou Mara Lagriminha.

“Estruturas como as Mulheres Socialistas são mais do que estruturas feitas por militantes. São estruturas feitas por ativistas que sabem que a igualdade é e sempre será essa força para avançar. Essa igualdade deve traduzir-se em políticas públicas que melhorem a vida das pessoas e este é o compromisso que aqui deixo. É por estas causas que continuarei a militar no partido e no Parlamento”, frisou Mara Lagriminha, lembrando que as desigualdades têm tendência a agravar-se em contextos de maior pobreza.

Na reunião da comissão política tem assento, além de todas as eleitas, o presidente da Federação do PS de Santarém, Hugo Costa, que reiterou os grandes desafios do partido – internos e eleitorais – e sublinhou a boa cooperação institucional que tem reforçado a federação, fruto de um trabalho conjunto de todas as estruturas.

A estrutura federativa de Santarém das MS conta ainda com 16 coordenadoras concelhias, todas com lugar efetivo na CPD.