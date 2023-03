Aterro fecha na Raposa fecha mas postos de trabalho até podem aumentar

Em janeiro de 2014 surgiram as primeiras notícias que o aterro da Raposa ia ser fechado, mas agora será mesmo uma decisão definitiva, pois o espaço está lotado. A Ecolezíria vai reunir em breve com a junta de freguesia, mas O ALMEIRINENSE sabe que já começou a ser tapado.

Carlos Coutinho, presidente do Conselho de Administração da empresa responsável pela gestão dos resíduos dos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de Magos, disse ao Notícias do Sorria que este é um “processo que está a avançar com uma atuação importante”, pretendendo a empresa efetuar a sua selagem no próximo ano, deixando assim de utilizar definitivamente o depósito para os resíduos.

O autarca de Benavente diz ainda que “há a possibilidade de alguns municípios poderem vir a seguir o caminho que foi desenvolvido por Coruche e Almeirim, que é fazerem a integração plena dos serviços, isto é, em termos de colocarem a alta e a baixa (recolha e tratamento de resíduos)”.

Com a assunção de novas responsabilidades, a Ecolezíria pretende também a admissão de “muitos mais funcionários”, bem como a adaptação das instalações ao número de funcionários, anunciou ainda Carlos Coutinho.