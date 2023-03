Procissões Quaresmais agendadas. Bispo preside a última procissão

A Diocese já definiu as datas e percursos das Procissões Quaresmais deste ano e está confirmada a presença do Bispo de Santarém.

As cerimónias vão realizar-se nos próximos dias 25 e 26 de março pelas, respetivamente, 21h30 e 15h30, as habituais procissões de Nª Sra das Dores e Senhor dos Passos, esta última presidida pelo Bispo de Santarém, D. José Traquina e com os percursos abaixo indicados.

Na procissão do dia 26 solicita-se à população a decoração das janelas do percurso com colchas.



Dia 25 de Março

Igreja Paroquial, Rua Dr. João César Henriques, Rua Febo Moniz, Rua 5 de Outubro, Lg Manuel Rodrigues Pisco terminando no Largo da Ermida.

Dia 26 de Março

Igreja Paroquial, Rua Dr. João C. Henriques, Rua Febo Moniz, Rua 5 de Outubro, Lg. Manuel Rodrigues Pisco, Rua Dr. Francisco Nunes Godinho, Rua Marechal G. da Costa, Rua Miguel Bombarda, Trv. Apóstolos, Lg. João de Deus, Rua Dr. João C. Henriques terminando na Igreja Paroquial.

Dia 7 de Abril

Pelas 21.30h (Sexta Feira Santa), Procissão do Enterro do Senhor com o seguinte percurso:

Largo da Ermida, Lg. Manuel Rodrigues Pisco, Rua 5 de Outubro, Rua Dionísio Saraiva, Rua Bernardo Gonçalves, Rua dos Aliados, Rua Conde da Taipa, Igreja Paroquial.