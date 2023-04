Mercadona contínua em expansão. Conheça as ofertas de emprego da empresa que se vai estabelecer em Almeirim

A Mercadona, empresa de supermercados, prossegue com o seu plano de expansão em Portugal onde abrirá, em 2023, mais 10 supermercados, o primeiro dos quais, em maio, em Marco de Canaveses.

Prestes a completar quatro anos desde a primeira abertura em Portugal, e tendo em vista dar continuidade ao seu projeto de expansão, a Mercadona duplicará o seu investimento para os 280 milhões de euros em 2023 que se destinam à construção do futuro Bloco Logístico de Almeirim e à abertura de novas lojas.

Marco de Canaveses, Braga, Lousada, Gondomar, Seixal (Corroios), Sintra (Mercês e Massamá), Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Alverca) e Figueira da Foz, a primeira do distrito de Coimbra, são as próximas cidades a receber um supermercado Mercadona.

A empresa terminará o ano com 49 supermercados em território nacional. As novas lojas continuam a revelar a forte aposta feita em Portugal e permitirão criar cerca de 650 novos empregos ao longo do ano, estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia. A Mercadona continua a contratar em Portugal e todas as ofertas de emprego podem ser consultadas em: Portal de Emprego.