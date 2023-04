Nuno Prates é o profissional do ano

Desde a sua fundação que o Rotary Club de Almeirim vem distinguindo anualmente uma personalidade que se tenha destacado pelo seu percurso profissional, capacidade de liderança, perfil ético e responsabilidade social. É pois natural que, no ano que comemora o seu vigésimo aniversário, volte a homenagear alguém a quem, não sendo rotário, reconhece o mérito, o cumprimento de normas de ética profissional, a conduta exemplar na vida pública e privada e que representam dignamente o lema rotário “Dar de si, antes de pensar em si”.



Sendo a missão de Rotary Internacional servir o próximo, difundir altos padrões éticos e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial através da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários, a homenagem ao Profissional do Ano reveste-se de um simbolismo especial, tanto mais que este ano decidimos homenagear com a distinção de Profissional do Ano 2023 o Dr Nuno António de Oliveira Prates, Responsável pela Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça, personalidade ligada à área da cultura. Nesta escolha foram tidas em consideração as

elevadas qualidades profissionais, humanas, de liderança e éticas do Dr. Nuno Prates que fazem dele um exemplo a seguir e, como tal, merecedor deste justo reconhecimento, tendo ainda pesado na decisão o trabalho que tem realizado na Casa dos Patudos, nomeadamente na sua conservação e divulgação.

Licenciado em História (Variante de Arqueologia) pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o Dr Nuno Prates frequentou ainda a Licenciatura em História da Arte, na mesma Universidade, uma pós-graduação em Museologia pela

Universidade de Évora e o Curso – Inventário do Património Cultural Imaterial pela Universidade Aberta de Lisboa, sendo ainda autor de diversas publicações no âmbito da sua área académica e profissional.



A homenagem pública terá lugar no próximo dia 21 de Abril, com um programa que será dividido em duas partes. A primeira que terá lugar na Casa dos Patudos, iniciar-se-á pelas 18 horas com um Apontamento Cultural, a que se seguirá uma Sessão Solene de reconhecimento ao homenageado; a segunda será um Jantar Festivo, pelas 20 horas, na

Quinta da Feteira.