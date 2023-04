Concelho de Almeirim foi palco do Cenáculo Regional

Nos dias 10, 11 e 12 de março decorreu no Centro Escolar dos Charcos de Almeirim, o Cenáculo Regional de Santarém, uma atividade de contexto escutista organizada pelos caminheiros (jovens dos 18 aos 22 anos).

Este evento contou com cerca de 95 participantes que tiveram a oportunidade de debater e discutir vários temas, sendo alguns deles a fé, a sustentabilidade, o ambiente e a sociedade, assistindo também a palestras e fazendo diversos jogos e dinâmicas. Para além disso, animaram a eucaristia local, numa demonstração de união e espírito de equipa.

Este Cenáculo da Região de Santarém foi já a 19ª edição desta atividade, que é organizada por uma Equipa de Projeto composta por jovens caminheiros e que conta também com o acompanhamento de dois dirigentes observadores.

Foi um completo espaço de aprendizagem e partilha, onde todos os participantes tiveram total liberdade de expressão para fazer ouvir as suas vozes, contribuindo, assim, com as suas diversas ideias e opiniões.

O Cenáculo é uma atividade fora do comum, especialmente comparando às atividades usualmente associadas a escuteiros, devido à sua natureza mais séria.

A sua importância para estes jovens reside na possibilidade de debater diversos assuntos dos seus interesses, mas também no desenvolvimento pessoal, uma vez que lhes permite adquirir novas competências, aprender com os outros e estar em contacto com diferentes realidades locais.

Além disso, o convívio e a partilha de experiências contribuem para a formação de indivíduos mais conscientes e responsáveis.

Em suma, o Cenáculo realizado em Almeirim foi um sucesso, em parte também pela ajuda prestada pela Câmara Municipal e por várias empresas de Almeirim e da região, cujo apoio foi imprescindível, tendo proporcionado aos jovens caminheiros um fim de semana inesquecível, onde puderam aprender, conviver e partilhar momentos únicos.