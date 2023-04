Almeirim une-se a Alpiarça, Cartaxo e Santarém em candidatura comum à “Cidade do Vinho 2024”

Os Municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém lançaram uma candidatura conjunta para serem a “Cidade do Vinho 2024”, numa iniciativa promovida pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).

O projeto “Cidade do Vinho” tem como objetivo valorizar a riqueza, a diversidade e as características comuns dos territórios associados à cultura do vinho e de todas as suas influências na sociedade, na paisagem, na economia, na gastronomia e no património.

Destina-se aos municípios associados da AMPV e pressupõe a elaboração de um programa anual de ações culturais, de formação e de sensibilização ligadas ao vinho, com visibilidade nacional.

O programa apresentado pelo município, ou conjunto de municípios, deve explorar as suas particularidades e dar provas de criatividade, tendo em conta critérios como o reforço da sensibilidade para a cultura e tradições do vinho, mobilização e envolvimento da comunidade e consolidação dos vínculos com a região e com todos os territórios vitivinícolas portugueses.



Já conquistaram o título de Cidade do Vinho: Pinhel (2020-2022), Peso da Régua (2019), Madalena do Pico (2017), Lagoa (2016), Barcelos (2014), Vidigueira (2013), Viana do Castelo (2011), Beja (2010) e Palmela (2009). Neste período, houve ainda cidades portuguesas que obtiveram o título de Cidade Europeia do Vinho, atribuído pela Rede Europeia de Cidades do Vinho (Recevin), designadamente, Palmela (2012), Reguengos de Monsaraz (2015), Torres Vedras/Alenquer (2018) e neste ano de 2023 o conjunto de municípios que integram a CIM Douro.