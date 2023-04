Rui Nabeiro, fundador da Delta, tinha 91 anos e era Confrade de Honra da Confraria Gastronómica de Almeirim 

O empresário Rui Nabeiro, fundador do grupo Nabeiro – Delta Cafés morreu no dia 19 de março aos 91 anos, vítima de doença, no hospital da Luz, em Lisboa.

“É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés”, lia-se num comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro “encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios”, pode ler-se no mesmo comunicado, enviado pelo Grupo Nabeiro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que Rui Nabeiro “foi um precursor” e que a sua “preocupação social e participação cívica” devem “ser um exemplo e uma inspiração” para os que podem devolver à sociedade.

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu que o legado de Rui Nabeiro, que morreu a 19 de março, “ultrapassa largamente o papel de empresário exemplar, dentro e fora do país”, elogiando o “percurso inspirador” e o exemplo de cidadania, humildade e responsabilidade social.

O Comendador, em março de 2006, no primeiro Capitulo da Confraria Gastronómica de Almeirim, foi distinguido como Confrade de Honra.

Rui Nabeiro nasceu a 28 de março de 1931, tendo começado a trabalhar logo aos doze anos. Começou a trabalhar na torra do café com a família e, aos 19 anos, dirigia a Torrefacção Camelo. Foi em 1961 que criou a Delta Cafés. Ocupou ainda o cargo de presidente da Delta Cafés três vezes, sendo que a última vez foi em 1977. Em 1995, foi-lhe atribuído o grau de Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial – Classe Industrial, pelo então Presidente da República Mário Soares. Em 2006, tornou-se Comendador da Ordem do Infante D. Henrique. Em Espanha, deram-lhe ainda a Comenda da Ordem de Isabel, a Católica.