Miguel Arsénio renuncia à Seleção Nacional de Trail e não participa no próximo mundial

Miguel Arsénio anunciou no passado dia 27 de Abril, a sua renúncia à Seleção Nacional de Trail e não vai participar no campeonato mundial, que este ano se realiza em Innsbruck, Áustria.

Através da redes sociais, o atleta do concelho de Almeirim refere que estava pré-convocado para a prova, mas que a sua decisão já estava tomada logo após a sua participação no último mundial, realizado em novembro, na Tailândia.

“É difícil para mim estar a 100 por cento para com a seleção. As restrições impostas não justificam o retorno. Simples”, refere Miguel.

O atleta explica ainda que, no estágio de preparação do ano passado, foi impedido por elemento do staff da seleção de cumprimentar o presidente da equipa que representa no nosso país. “Fiquei incomodado, e os elementos do staff deveriam fazer tudo para que nos sintamos bem”, adianta.

Miguel acrescenta ainda, que só soube da data exata de partida para o mundial uma semana e uns dias, que foi obrigado a tirar férias do seu emprego devido a essa situação e critica ainda o facto de ter de pagar todas as refeições ao longo da competição.

“Ida e volta, com 15h00 em voos para cada lado, todas as refeições foram pagas do meu bolso. Após a chegada a Chiang Mai, no primeiro dia, apesar de no programa da seleção termos jantar, eram 22h00, e ainda não havia certezas de nada. Acabei por jantar uns noodles com o Hugo Gonçalves, feitos no microondas do hotel. Profissionalismo, da minha parte foi sempre a 200%, e não senti o retorno merecido”, justifica.

“Ainda assim, desejo o melhor a todos os selecionados, e que representem o nosso país com o amor e garra que nos caracteriza”, conclui.