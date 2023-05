Creche Municipal Largo do Conde inaugurada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, presidiu à inauguração oficial da Creche Municipal Largo do Conde, esta sexta-feira, dia 5 de maio, em Almeirim.

A funcionar em pleno desde o passado dia 2 de maio, a infraestrutura tem capacidade para acolher 60 crianças com residência no concelho de Almeirim, num total de quatro salas. Após a inauguração, a nova creche foi visitada pela ministra da tutela e pelo presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, acompanhados por diversas entidades e personalidades presentes.

A ministra , elogiou este tipo de investimento da autarquia que considera estrutural para o País: “É fundamental e prioritário este tipo de investimento e é isto que estamos a fazer aqui em conjunto”, começa por dizer a governante, que considera ainda que estas soluções de investimento estrutural “mudam a vida das pessoas, no caso de Almeirim, é um instrumento decisivo para a captação de investimento e muitas empresa olham para a aposta em equipamentos sociais para atrair trabalhadores”.

Ana Mendes Godinho assegura que o governo já aprovou a gratuitidade para as creches públicas, retirando assim um peso financeiro à autarquia almeirinense.

“Neste momento, a própria câmara já está assegurar que todas as crianças que cumprem as condições, estão abrangidas pela gratuitidade, portanto isso já está aqui salvaguardado. O nosso objetivo é chegar a todas as crianças, naturalmente, de uma forma faseada”, acrescenta.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim, destaca a aposta num serviço que faz a diferença para a população, feliz por ter pensado na sua criação há vários anos e que a ideia da autarquia é aumentar a oferta com a compra de um novo edificio no jardim da república.

“É uma aposta fundamental para o aumento da natalidade. Havia, e há, muitos pais que pensavam na questão de quando têm filhos, como é que depois encontravam respostas para que eles. Obviamente que ficamos satisfeitos por o ter pensado antecipadamente e criado as condições para que efetivamente, hoje, a resposta se alinha-se com aquilo que é a resposta do país”, refere o autarca.

“Estamos neste momento, no processo de aquisição de um novo edifício no Jardim da República, com o qual queremos fazer a escritura, logo que seja possível, numa lógica daquilo que é garantir mais oferta, uma vez que ela é necessária”, esclarece Pedro Ribeiro.

O autarca garante que há ainda “várias crianças em lista de espera, tanto na creche municipal, como nas IPSS”, e com o investimento de “vários milhões por parte da mercadona, de novos postos de trabalho”, a cidade e o concelho vão necessitar e reforçar a oferta de creches.

A Câmara de Almeirim investiu mais de meio milhão de euros na construção da Creche Municipal Largo do Conde e já investiu cerca de 250 mil euros num edificio junto ao Jardim da República, que irá candidatar a fundos para uma nova infraestrutura deste tipo.