Campanha de vacinação antirrábica percorre freguesias do concelho

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Almeirim (CROAC) lançou a campanha anual de profilaxia da raiva e outros zoonoeses.

Em Almeirim, todas as quartas-feiras, entre as 10h30 e 12h30, na CROAC, na Zona Industrial, pode levar o seu cão para ser vacinado.

Em Fazendas de Almeirim, a Vacinação Antirrábica acontece no dia 2 de junho, entre as 16h00 e as 18h00, na Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim e para os animais de Paço dos Negros a vacinação decorrerá, no dia 9 de junho, entre das 16h00 e as 18h00, no Posto de Saúde de Paços dos Negros.

Todos os canídeos de Benfica do Ribatejo, têm oportunidade de serem vacinados, no dia 16 junho, na Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, entre as 16h00 e as 18h00.

Na Raposa, a vacinação ocorre, no dia 23 junho, na Junta de Freguesia da Raposa, entre 16h00 e as 18h00.

O veterinário responsável é o Dr. José Luís Duarte Cruz.