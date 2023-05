Podcast “Educação Almeirinense: o Futuro é Nosso” (Ep. 4)

Na passada terça-feira, dia 16 de maio, saiu o quarto episódio do podcast “Educação Almeirinense: o Futuro é Nosso”.

Trata-se de um episódio especial, que aborda o impacto que a tecnologia está a ter na educação, considerando os diferentes tipos de educação: formal, não formal e informal. Como os jovens podem se preparar para o futuro do trabalho, onde fala ainda sobre o papel da tecnologia na educação.

Conta com a presença especial de duas professoras, Ana Torres e Inês Messias, especialistas da Escola Superior de Educação de Santarém.

Com este episódio podemos ficar a compreender como a tecnologia pode ajudar a melhorar a educação, quais são as melhores práticas para se poder utilizar a tecnologia durante as aulas, como os jovens podem preparar-se para o futuro do trabalho num mundo cada vez mais tecnológico, quais as competências que são mais importantes para eles desenvolverem, e ainda, quais são os fatores a serem considerados ao escolher ferramentas tecnológicas em sala de aula.

Ouça já o quarto episódio: