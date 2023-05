No próximo dia 25, as selecções dos alunos dos 3º e 4° anos de todas as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Almeirim vão participar no « ToDI-Torneio de Desporto Inter escolas» organizado pela Câmara Municipal.

Um evento que marca o trabalho que os Professores de Educação Física e Desporto da Câmara Municipal de Almeirim têm desenvolvido com estes alunos ao longo do ano lectivo.

A atividade arranca as 10h.