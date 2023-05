“Farm to Fork” apresenta ideias e estratégias na Feira Nacional de Agricultura

O projeto Farm to Fork New Business, que visa construir uma indústria agroalimentar mais competitiva, vai revelar ideias e estratégias inovadoras para o setor, durante a conferência internacional “Farm to Fork – Tendências e Financiamentos para o Agroalimentar”, marcada para a tarde de 6 de junho, em Santarém.

Com participação gratuita mediante inscrição prévia obrigatória (https://t.ly/vm1W), o evento é promovido pela NERSANT e cofinanciado pelo Compete 2020, estando integrado na 34.ª FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, que decorrerá entre os dias 3 e 11 de junho, em simultâneo com a 59.ª FNA – Feira Nacional da Agricultura, no CNEMA.

Esta conferência representa o culminar do projeto que tem vindo a estimular o empreendedorismo e as ideias de negócios revolucionárias baseadas em sistemas alimentares sustentáveis. Vai por isso pôr em análise as perspetivas para os negócios do setor agroalimentar, particularmente modelos de crescimento, competitividade, financiamento e inovação, à luz dos conceitos nacional e europeu e dos contextos atuais da sociedade e da economia.

Entre as 14h30 e as 17h30, vários agentes ligados ao setor e especialistas de diferentes áreas participarão em dois painéis subordinados aos temas “Farm to Fork – Tasting the Future” e “Oportunidades de Financiamento para o Agroalimentar”.

O programa termina com a entrega dos prémios do Concurso de Ideias que distingue as melhores iniciativas entre as apoiadas ao longo do projeto e em que se destacaram parâmetros como a inovação e o potencial de negócio.

Programa – CNEMA/Sala Ribatejo

14h00 – Receção

14h30 – Abertura

14h45 – Painel I – “Farm to Fork – Tasting the Future”

16h00 – Coffee break

16h15 – Painel II – “Oportunidades de Financiamento para o Agroalimentar”

17h30 – Entrega de Prémios – Concurso de Ideias

17h45 – Encerramento

18h00 – Fim