Cláudia Martins & Minhotos Marotos e Ruth Marlene nas festas da Raposa

Remix, Ruth Marlene e Jorge Paulo são alguns dos artistas que vão animar as Festas da Raposa, entre 10 e 13 de junho, na aldeia jardim. No recinto das festas será, como é habitual, conta com as tradicionais tasquinhas, quermesse e leilão de fogaças.

No sábado, 10 de junho, o hastear da bandeira nacional, acender da iluminação e a abertura da Quermesse, abrem as festividades, pelas 20h00. De seguida será feita a recolha das fogaceiras pela tocata do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Raposa” e respetivo rancho às 21h00. Segue-se a atuação do grupo pelas 21h30. Às 22h30, é a vez da Banda Remix subir a palco. O DJ Rasilmar é o último a atuar com muita música pela noite dentro.

No domingo, 11 de junho, a festa começa pelas 9h30, com o tradicional passeio de motas. Às 17h00, será dado o início da celebração da Eucaristia. O programa de palco começa com o DJ Diazz (21h30) e pelas 22h30 é a vez de Ruth Marlene subir ao palco. A noite termina com música pelas mãos do DJ Diazz (00h00).

Na segunda-feira, 12 de junho, há baile com o artista Jorge Paulo (21h00), em seguida é a vez da atuação de Cláudia Martins & Minhotos Marotos (22h30) e pelas 00h30 haverá fogo-de-artifício a iluminar os céus, durante aproximadamente 15 minutos. A festa continua com Jorge Paulo.

Terça-feira, 13 de junho, é dada a alvorada pelas 06h30 e durante a manhã será feito um peditório pela freguesia, com a presença da Banda Marcial de Almeirim. À tarde é realizada a Missa Solene, pelo Pároco Bruno Filipe (18h00), seguindo-se a procissão em Honra de Santo António, pelas 19h00. As festas acabam com a despedida da Banda Marcial de Almeirim e com a entrega da bandeira à nova comissão.