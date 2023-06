Mercadona na Feira Nacional de Agricultura

A Mercadona estará presente, uma vez mais, na Feira Nacional de Agricultura (FNA), em Santarém, de 3 a 11 de junho, no espaço “Portugal Sou Eu” com a iniciativa “Cozinha com a Mercadona” dinamizada pela Chef Tia Cátia.

A Mercadona, empresa de supermercados, vai marcar presença, de 3 a 11 de junho, na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, no espaço dedicado ao “Portugal Sou Eu”. A FNA é dos maiores eventos do setor agrícola português, e entre outras ações da empresa, destacam-se as receitas criadas em parceria com a Chef Tia Cátia. Além disso, este ano, a Mercadona convidou também alguns dos seus Fornecedores para fazerem provas com os produtos à venda nos seus supermercados em território nacional e ainda algumas novidades.

A Mercadona aderiu ao programa “Portugal Sou Eu”, iniciativa do Ministério da Economia que visa a dinamização e valorização da oferta nacional, em 2020. Consciente do seu papel na Sociedade, ao fazer parte desta iniciativa, a Mercadona pretende continuar com o seu compromisso de colaboração com a produção nacional, iniciado já antes da empresa ter presença física em Portugal, e reforçado com o acordo com a CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, também parceiro deste programa.

É compromisso da Mercadona desenvolver uma Cadeia Agroalimentar Sustentável, baseada na estabilidade, produtividade e planificação, com o objetivo de um crescimento partilhado e sustentável. A pera rocha, o borrego nacional, a laranja do Algarve, os lácteos, a charcutaria tradicional e o azeite são alguns dos produtos nacionais que podem ser encontrados nas 40 lojas da Mercadona em Portugal.

Pedro Barraco, diretor de Cadeia Agroalimentar da Mercadona refere que: “marcar presença, uma vez mais, na FNA, no espaço “Portugal Sou Eu”, representa uma excelente oportunidade de estar mais perto dos “Chefes” e é, sem dúvida, importante para podermos demonstrar o nosso apoio à produção nacional. Este apoio tem-se revelado não só importante na definição da qualidade dos produtos como também um motor de desenvolvimento nas localidades onde estamos inseridos e onde estão inseridos os nossos fornecedores. Como exemplo, no distrito de Santarém, destacamos a nossa aposta nos vinhos, hortícolas, azeite e ovos. Temos também vindo a reforçar o volume de compras realizadas aos fornecedores nacionais, ano após ano, tendo comprado, em 2022, 789 milhões de euros aos nossos 1.000 fornecedores. Terminaremos 2023 com 49 lojas e um trabalho de contínuo para ter nas prateleiras um sortido adaptado às necessidades dos nossos “Chefes”. Além disso, estamos também a construir o futuro Bloco Logístico em Almeirim que nos permitirá ser ainda mais eficientes.