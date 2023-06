Feira Nacional de Agricultura abre com dia dedicado ao Município de Almeirim

A Feira Nacional de Agricultura (FNA) é inaugurada amanhã, dia 3 de junho, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém.

O certame, que tem este ano por tema o ovo, terá o dia de abertura dedicado ao Município de Almeirim, que estará presente com a gastronomia típica de almeirinense, ranchos folclóricos do concelho, arroz doce e vinho.

O programa inicia no Hall da FNA, pelas 10h30, com a atuação do Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim, segue-se o Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim (11h00). Ao final da tarde é a vez de um Flash Mob promovido pelo Movimento Palco (19h00), seguindo-se a atuação das Marchas de Fazendas de Almeirim e Almeirim, pelas 19h30 e 21h30, respetivamente.

No palco da Nave C haverá diversas atuações de grupos de Almeirim. Às 14h00, sobem a palco os Sopa da Tetra, segue-se o Rancho Folclórico Os Camponeses da Raposa (14h30), o Rancho Folclórico de Paço dos Negros (16h00), o CRIAL – Centro de Recuperação Infantil de Almeirim (18h30) e por fim o Rancho Folclórico de Paço dos Negros (20h45).

No stand do Municipio no espaço da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo estarão presentes durante todo o dia a promoção às Caralhotas de Almeirim, com a D. Emilia Caldeira e a MovAlmeirim, assim como os vinhos da Adega Cooperativa de Almeirim. Durante a manhã também estará neste stand a Confraria Gastronómica de Almeirim que vai confecionar a tradicional e certificada Sopa da Pedra. No período da tarde, é a vez da mostra de arroz doce da Associação Gentes de Almeirim (15h00) e a Associação dos Restaurantes da Sopa da Pedra marcará também presença numa mostra do que melhor se faz na restauração almeirinense (17h00).

A FNA decorre entre o dia 3 a 11 de junho e tem em destaque nos espetáculos musicais os concertos com Nininho Vaz Maia (dia 3), D.A.M.A (dia 7), Calema (9) e David Antunes com Bárbara Tinoco e Paulo Gonzo (dia 10).

Este ano, o certame não terá a presença de membros do governo. A CAP explica a decisão com “mais uma forma de dizer que o setor está descontente com a atuação” do executivo liderado pelo socialista António Costa.

As segundas-feiras serão dias livres, custando a entrada, nos outros dias, 8 euros (55 euros as cadernetas de 10 bilhetes e 25 euros o livre-trânsito).