Roadshow abre novas oportunidades económicas entre Paraguai e Portugal

Cerca de noventa empresas e associações paraguaias participaram do Roadshow Paraguai | Portugal organizado pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém com o apoio da CIP – Centro de Importadores do Paraguai e que aconteceu na sede da CIP, em Assunção. O evento apresentou oportunidades de negócios e investimentos na região do Ribatejo e deu a conhecer as potenciais sinergias e oportunidades de cooperação entre os dois países.

Na sessão de abertura do evento, o Cônsul Honorário de Portugal em Assunção, Raúl Baginski, destacou a importância deste tipo de evento para incrementar e estreitar as relações económicas entre os dois países. Transmitiu ainda uma declaração do Embaixador de Portugal presente no Paraguai, José Ludovice que, impossibilitado de estar presente no evento, agradeceu o apoio da CIP a esta iniciativa e deu as boas-vindas a todos os participantes.

Na sua mensagem, José Ludovice salientou que “este acontecimento, entre atores de duas nações amigas e próximas, chega em boa hora, aproveitando a dinâmica positiva gerada pela realização de consultas políticas muito frutuosas que recentemente decorreram em Assunção entre os Ministérios das Relações Exteriores de Portugal e do Paraguai e detetar oportunidades de negócios que permitam estreitar as relações econômicas entre os dois países”.

O Roadshow também contou com a valiosa participação de importantes oradores do mundo empresarial paraguaio, como Ivan Dumot Ferrari do CIP – Centro de Importadores do Paraguai, Oscar Apud, CEO da Oykos SRL, Lourdes Gómez, Presidente da APEP – Associação Paraguaia de Empresários, Executivos e Profissionais, José Huidobro, Presidente do CIME – Centro de Industriais Metalúrgicos, Rosana Fostagno, Diretora da FITPAR – Feira Internacional de Turismo do Paraguai e Javier Martinez do SENATUR – Secretaria Nacional de Turismo do Paraguai.

Na sua intervenção, a NERSANT apresentou a região do Ribatejo aos participantes e destacou o potencial e as inúmeras oportunidades de negócio e investimento que esta região oferece.

Da parte da tarde, o Roadshow promoveu a realização de reuniões entre empresas e associações paraguaias com representantes da NERSANT, tendo havido um interesse genuíno dos interlocutores paraguaios pelos produtos portugueses do setor alimentar e pela troca de conhecimento, comércio e investimento em setores como engenharia, construção, turismo e metalomecânica, assim como foram agendadas algumas reuniões futuras a curto prazo entre empresas paraguaias e portuguesas.

A NERSANT espera que esta ação seja um passo importante para a criação de novas oportunidades de negócio e investimento entre o Paraguai e Portugal e espera igualmente que tenha inspirado todos os participantes a descobrir mais sobre o Ribatejo em termos de investimento e identificação de oportunidades comerciais.

De referir que o Roadshow Paraguai | Portugal é uma das ações dinamizadas pela associação no âmbito do projeto Ribatejo International Promotion, financiado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de apoiar a internacionalização das empresas. O evento realizou-se no dia 18 de maio.