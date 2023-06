Festas de Benfica do Ribatejo prometem mais um ano de muita animação

A freguesia de Benfica do Ribatejo vai estar em festa entre os dias 14 e 16 de julho.

Um fim-de-semana que promete muita animação, com tasquinhas, música, bailes, folclore e vacada, junto ao Pavilhão Desportivo.

Na sexta-feira, 14 de julho, Miguel Azevedo é a grande atração da noite. O certame terá o seu inicio pelas 20h00, com o hastear da bandeira. Ainda nessa noite, contará com a apresentação de Marchas Populares e o baile com o duo Jorge Paulo e Susana.

Já no sábado, acontece o Festival de Folclore, com a organização do Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, pelas 21h30. A noite começa com a demonstração do Dojo de Karaté Amicale Benfica do Ribatejo CKSBR (Centro de Karaté Shotokan de Benfica do Ribatejo) e o grupo de dança Dream Dancing. Após o festival, pode ainda assistir a André Serra e por volta da 00h30 à vacada.

O último dia, começa de manhã com o passeio de bicicletas pasteleiras. A noite será repleta de música, com a banda “Sopa da Treta” e o cantor Vítor Vilela, que apresentam o estilo de música popular portuguesa, e ainda a cantora Tanya.

Todas as noites terminam no recinto das festas, com a Tenda Jovem.