Tapada em festa de 7 de a 9 de julho

As festas em honra de nossa senhora da Conceição, acontecem nos dias 7, 8 e 9 de julho, na localidade da Tapada, freguesia de Almeirim.

As festas terão inicio na sexta-feira pelas 20h00. A animação começa com a Marcha do CRIAL, seguida da banda Five Vox. A noite termina com a cantora Lena Conde.

No sábado, haverá a apresentação do Rancho Folclórico das Fazendas de Almeirim, o Duo Antigamente e o DJ Reflexus.

O certame termina no domingo, com missa na Capela da Tapada, pelas 18h00, e com a procissão em honra de nossa senhora da Conceição. A partir das 20h30, haverá uma aula de Zumba, com a professora Joana Pernas, e música com o DJ Reflexus e a atuação de Mokika.

Durante este fim-de-semana, junto ao ringue desportivo, poderá ainda contar com tasquinhas e quermesse.