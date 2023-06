Sons do Minho e Nelo Ferreira animam as festas de Fazendas de Almeirim

A freguesia das Fazendas de Almeirim, vai estar em festa nos dias 21,22 e 23 de julho, para celebrar as Festas em Honra de S. José.

Um fim de semana bastante animado no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, onde poderá assistir, na sexta-feira, à Marcha Popular de Fazendas de Almeirim, banda de tributo a Bob Marley e DJ Vassalo.

No sábado, dia 22, a noite começa com a apresentação do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Raposa”, pelas 21h00. Ainda nessa noite, irão atuar a banda musical “Sons do Minho”, baile com Nelson P. e o DJ Cramalheira que irá acompanhar pela noite fora.

O último dia de festa, começa pelas 17h30, com a eucaristia seguida de procissão em honra de S. José. O Rancho Infantil de Fazendas de Almeirim irá atuar nessa noite, pelas 21h00, seguido de Nelson P., que sobe a palco pelas 22h00. O cantor Nelo Ferreira irá encerrar o certame.