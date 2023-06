Misericórdia de Almeirim assina protocolo de Cooperação no âmbito da Hospitalização Domiciliária

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, representada pelo seu Provedor José Lobo Vasconcelos, assinou protocolo de Cooperação no âmbito da Hospitalização Domiciliária. Os utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim vão beneficiar do serviço de hospitalização domiciliária efectuado por uma equipa do Hospital.



Em 2022, o Hospital Distrital de Santarém (HDS) registou um aumento da sua atividade assistencial comparativamente com o ano de 2021.

Os dados revelam que houve um incremento na maioria das linhas de atividade, entre as quais número de cirurgias, consultas, admissões na urgência, número de partos e doentes saídos.

As cirurgias programadas tiveram um aumento de 11,5% face ao ano anterior, tendo sido intervencionados 6.512 doentes.

Em relação às consultas médicas, em 2022 houve um crescimento de 2,7% relativamente a 2021, com 139.368 consultas realizadas. O número de primeiras consultas apresentou um aumento de 4,2%.

No que respeita à afluência às urgências, em 2022 registou-se um aumento de 25,5 % da procura, com mais 25.332 episódios de urgência.

Verificou-se também um crescimento de 9,1% no número de partos, com um total de 1.180 nascimentos, assim como um acréscimo de 4,9% no número de internamentos.

A Unidade de Hospitalização Domiciliária seguiu 225 doentes em 2022, mais 42 do que no ano anterior, o que comprova o aumento da capacidade desta unidade criada em 2019.

Quanto aos meios complementares de diagnóstico, registou-se um crescimento de 4,81% no número de análises clínicas com um total de 2 041 556 análises efetuadas. Foram ainda realizadas 28.707 sessões de hospital de dia, mais 3,82% do que em 2021.

De acordo com Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, “estes números devem-se, sobretudo, ao esforço de todos os profissionais do Hospital que trabalham diariamente para prestar o melhor serviço aos seus utentes”.