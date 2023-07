A socialização é de extrema importância para o ser humano, porque é através dela que cultivamos comportamentos, habilidades, valores e identidades sociais! Socializar é essencial para a nossa sobrevivência e bem-estar e é fundamental para o desenvolvimento de sociedades saudáveis e funcionais.

As festas tradicionais das aldeias, vilas e cidades, podem ter diferentes nomes e características, mas todas têm em comum a celebração da vida em comunidade e a troca de experiências, permitindo que pessoas de diferentes idades e origens, se reúnam para celebrar, para construir novas amizades, para aprender mais sobre a cultura e costumes da sua comunidade e para se sentirem conectadas às suas raízes tradicionais! As festas ajudam a construir relações mais fortes e a reforçar a identidade coletiva de uma comunidade e são oportunidades para transmitir valores e conhecimentos importantes intergerações, tais como, tradições, histórias ou crenças!

Atendendo à sua importância social, também em Almeirim, são organizadas e dinamizadas festas tradicionais, com tasquinhas, artesanato, folclore, música e bailes, em todas as freguesias, sempre com a colaboração do município de Almeirim e das juntas de freguesia respetivas! O mês de junho, é, tradicionalmente, o mês em que se iniciam as festas no concelho de Almeirim: Raposa de 10 a 13 de Junho; Festas da Cidade de 17 a 25 de Junho; Paço dos Negros de 30 de Junho a 2 de Julho; Tapada de 7 a 9 de Julho; Benfica do Ribatejo de 14 a 16 de Julho; Fazendas de Almeirim de 21 a 23 de Julho; Festival da Sopa da Pedra (Almeirim) de 30 de Agosto a 3 de Setembro; Marianos de 8 a 10 de Setembro e Festa das Vindimas (Fazendas de Almeirim) de 22 a 24 de Setembro. Aproveite, socialize e divirta-se!

Teresa Aranha – PS Almeirim