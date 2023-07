Dia do Bombeiro

Todos reconhecemos o importante, altruísta e heróico papel dos bombeiros, pelos diversos serviços que prestam às comunidades onde se inserem, e em Portugal, os bombeiros são a primeira linha de resposta no socorro e emergência. No exercício da sua missão arriscam as suas vidas para salvar a vida dos outros, fazendo jus ao lema “Vida por vida”.

No entanto, os principais problemas com que os bombeiros se confrontam, apesar dos inúmeros discursos e anúncios ministeriais, arrastam-se sem efetiva resolução.

As Associações Humanitárias de Bombeiros (AHBV), em consequência das insuficientes dotações inscritas nos Orçamentos de Estado e do enquadramento legal do seu financiamento, das condições em que prestam os serviços da área da saúde, há muito que vivem grandes dificuldades económicas, impedindo o pagamento de remunerações justas aos seus profissionais. A situação agravou-se devido à pandemia, e mais recentemente, com os aumentos dos preços dos combustíveis, da energia, das taxas de juro de empréstimos bancários para investimentos em instalações e viaturas, e de todos os custos de materiais e equipamentos.

Na reunião de Câmara de final de maio, a CDU apresentou uma Saudação ao Dia Nacional do Bombeiro pois considera que é importante incentivar, reconhecer e apoiar o voluntariado, mas a profissionalização dos homens e mulheres que pretendem servir o seu país nesta área, não pode continuar a significar precariedade, ausência de direitos e baixos salários.

Beatriz Apolinário – CDU Almeirim