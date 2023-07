A cinco mês de se comemorar o Dia Internacional Contra a Corrupção (9 de dezembro), a Associação All4Integrity tem o prazer de apresentar a 3ª edição da RedEscolas AntiCorrupção – escolas que nos inspiram uma cultura de integridade.

A RedEscolas AntiCorrupção é um programa de literacia anticorrupção que promove junto dos jovens o sentido de espaço público e bem comum, assim como a confiança e empatia por instituições locais, num processo de elevação de consciências e alteração de comportamentos que favoreçam a disseminação e aprofundamento de uma cultura de integridade em Portugal. Este ano, o período de adesão por parte das escolas ocorreentre o dia 11 de setembro e 27 de outubro através do preenchimento de um formulário que estará disponível no website da All4Integrity.

Não há dúvidas que a Escola de hoje tem de estar, mais do que nunca, atenta aos problemas da sociedade, preparando os nossos jovens em primeiro lugar, mas também, a comunidade educativa, para uma convivência plural, inclusiva e democrática.

Despertar a consciência dos nossos jovens, de forma interdisciplinar, para as questões em torno da corrupção é promover práticas de cidadania individual e coletiva que, a médio/longo prazo, vão permitir, certamente, a alteração de comportamentos.

Na sua 1ª edição, a RedEscolas AntiCorrupção com a participação de 1400 alunos e 20 professores de escolas públicas e privadas, do ensino regular e profissional, em território nacional, insular e internacional. A Cerimónia Final , com um programa diversificado, contou com a participação de várias individualidades públicas, tais como a Procuradora-Geral da República jubilada, Joana Marques Vidal, a deputada Carla Castro, as vereadoras Joana Castro de Almeida e Laurinda Alves, entre outras individualidades.

Na 2ª edição, o programa RedEscolas AntiCorrupção triplicou o número de escolas participantes chegou a 50 escolas, 4100 alunos, 87 professores e a 3 continentes. A Cerimónia Final realizou-se no passado dia 2 de junho, nos Paços do Concelho com um painel de convidados multidisciplinar (ver programa da cerimónia aqui).

Hoje, a RedEscolas AntiCorrupção conta com 67 Escolas AntiCorrupção, 5500 alunos e 107 professores embaixadores da RedEscolas AntiCorrupção.

No próximo ano letivo contamos com a participação de cada vez mais escolas, quer em território nacional quer em território internacional, através das Escolas Portuguesas espalhadas pelo mundo.

As escolas aderentes estão cada vez mais capacitadas porque, livremente, puderam escolher e entusiasmaram-se com a adesão dos seus alunos e, tão importante quanto o resto, contagiaram as suas comunidades educativas, outros professores e outras escolas.

O programa RedEscolas AntiCorrupção da All4Integrity é um programa de proximidade, porque é nessa proximidade que construímos, sem restrições, diálogos, parcerias e ferramentas tecnológicas que fazem com que, hoje, estejamos na agenda de muitas instituições, quer do setor privado quer do setor público.