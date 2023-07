A equipa feminina Sub-13 do U. Almeirim vai realizar, dia 11 julho, um jogo particular com uma dos Estados Unidos da América.



O jogo está agendado para as 11h e realiza-se no Estádio Municipal, junto ao Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

O Strikers United é uma equipa de futebol feminino sub-13 dos EUA que veio a Portugal e decidiu realizar vários jogos amigáveis, entre eles este no Ribatejo.



A equipa de Action, Massachusetts.