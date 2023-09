Tenista de Almeirim no Campeonato do Mundo de Veteranos

A tenista da Associação 20kms de Almeirim, Isabel Carvalho, participou pela primeira vez no Campeonato do Mundo de Veteranos que decorreu em Portugal.

Isabel Carvalho participou na variante de singulares e de pares mistos no escalão de +55.

Em singulares, cedeu frente à italiana Ombretta Pinazzi pelos parciais de 6/1 e 6/2, tendo sido relegada para o quadro de consolação. Nessa competição, a tenista almeirinense perdeu para a alemã Ursula Dircksen-Wenzel por 6/0 e 6/1.

Em pares mistos, ao lado de Carlos Santos, a dupla portuguesa cedeu frente a um par holandês (Celine Neefkes e Theo Hoek), pelos parciais de 6/0 e 6/2.

A tenista conquistou pontos internacionais, ocupando agora o lugar 702º do ranking mundial de veteranos, gerido pela ITF – Federação Internacional de Ténis.

O Campeonato do Mundo de Veteranos decorreu entre os dias 19 e 26 de agosto no Estádio Nacional no Jamor, com organização conjunta da Federação Portuguesa de Ténis e do ITF.