Em Santarém, todos “dançarem bem”

A Associação Dançarém promove no dia 30 de Setembro, o seu evento mensal; após o sucesso de 2022, voltamos à sala nobre da cidade de Santarém, o Convento de São Francisco, numa parceria com o Município de Santarém e a Sociedade Recreativa Operária (SRO).

Apresentamos um dia inteiramente dedicado às danças tradicionais do mundo, num ambiente onde impera o reconhecimento da importância da divulgação do património imaterial, música e dança aliados à experiência de partilha de um momento especial, intenso e descontraído.

Programa:

17h00 Oficina de danças com Leónia de Oliveira – apaixonada pela música e danças de cariz tradicional europeu no verão de 2000, no decorrer do festival ANDANÇAS, tendo a partir desse momento apostado na sua formação na área da dança tradicional; colabora com várias bandas de música tradicional, tais como A Batalha do Modesto Camelo Amarelo, B de Baile, Big Band Loureiros, Celina da Piedade, Fogo Recanto, como animadora e dinamizadora de baile. “Basta entrar na roda, sorrir e bailar!”

22h00 Baile com o grupo BALSOL – apresentam a cumplicidade timbrica do trompete e do acordeão cromático em composições originais, inspiradas na música Folk europeia com um toque contemporâneo. A junção das flautas, das cordas, numa combinação perfeita, revisitando ambiências intemporais da World Music. Esta é uma viagem sonora, com aromas e paisagens de vários pontos do globo, como fonte de inspiração. BALSOL apresenta um repertório vasto de composições musicais, com um ecletismo bem atual, numa fusão de géneros e estilos, que se relacionam com a dança e a música de todos os tempos, combinando energia e intimidade.”

Formulário de pré-venda (até 23 Setembro): https://forms.gle/wHXUehVGQzgwz6jV8

Preços pré-venda

Bilhete Geral Oficina+Baile: 12€

Bilhete Associados Dançarém Oficina+Baile: 8€

Crianças e Jovens <18: Grátis

Bilheteira física no dia do evento (sujeita a vagas limitadas):

Bilhete Geral Oficina+Baile: 12€

Bilhete Baile: 10€

Bilhete Associados Dançarém

Oficina+Baile: 8€

Bilhete Oficina: 5€

Crianças e Jovens <18: Grátis

O Dançarém é uma Associação de âmbito cultural com origem em Santarém, que tem por objetivo promover as tradições do Ribatejo, Portugal e do Mundo através da dança. Organiza aulas semanais, eventos mensais e um festival de verão com oficinas de dança e bailes, e colaborando também com outras entidades, como câmaras municipais e escolas, em eventos pontuais.