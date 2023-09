Opinião: 13 anos na Escola dos Charcos

Ao iniciarmos os preparativos para um novo ano letivo, apercebemo-nos de que 2023/2024 encerrará para nós um ciclo especial na Escola Básica (EB) dos Charcos, em Almeirim. Uma jornada contínua longa, marcada pelo compromisso com a educação pública e de qualidade dos nossos três filhos, culminará no final deste ano letivo.

Tudo começou há doze anos, com a entrada da nossa filha mais velha no Pré-Escolar desta escola, em setembro de 2011. Em 2013 entrou o nosso segundo filho e em 2017 juntou-se-lhes o irmão mais novo.

Todos frequentaram o Pré-Escolar a partir dos 3 anos e, concluído o ano letivo 2023/2024, todos terão completado os quatro anos do 1.º Ciclo na EB dos Charcos. Serão 13 anos consecutivos(!) de forte ligação à EB dos Charcos, enquanto família que tenta estar sempre presente e acompanhar as atividades escolares.

Olhando para trás de coração cheio, queremos deixar algumas palavras que expressam o nosso agradecimento pela constante dedicação dos profissionais que acompanharam os nossos filhos neste estabelecimento de ensino desde 2011.

Enquanto pais defensores do ensino público, valorizamos a qualidade, o profissionalismo e a dedicação de todos os profissionais da educação. A EB dos Charcos personificou esses princípios, tornando-se num palco de aprendizagem e crescimento. Uma escola que possibilitou aos nossos filhos uma educação de qualidade num ambiente onde as diferenças são celebradas e respeitadas. A diversidade cultural enriqueceu-os, ensinando-lhes desde cedo a respeitar e a aceitar as diferenças encontradas no outro.

Mais do que uma escola, a EB dos Charcos é um lugar onde as sementes da compreensão, aceitação e igualdade são deixadas. Nela se aprende que a educação é um direito universal e que a escola pública é um lugar de todos e para todos!

Estamos profundamente gratos a todos os Educadores, Professores, Animadores, Auxiliares de Ação Educativa e demais profissionais da EB dos Charcos que, ao longo desta longa jornada, caminharam com os nossos filhos e os ajudaram a crescer.

Pais eternamente gratos