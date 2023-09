Câmara Municipal de Almeirim reduz taxa de IMI em 2024

A Assembleia Municipal de Almeirim realizou, na passada noite, 18 de setembro, uma sessão pública que reuniu cidadãos, representantes e autoridades locais para debater questões relevantes para a comunidade.

Nesta sessão um dos principais temas que foram discutidos, estabelecia-se no ponto cinco do Edital, com a questão do estabelecimento e fixação de taxas para vigorarem em 2024 do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a qual foi aprovada.

Com a alteração da taxa máxima para 0,450%, a Câmara decidiu continuar com a alteração das taxas, reduzindo assim o valor do IMI para 0,375%, em 2024.

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, relembrou a Assembleia que o valor taxado pelo IMI em Almeirim, seria a média do valor da taxa mínima e da taxa máxima.

Durante alguns anos o valor do IMI 0,400%, sendo que o valor mínimo apresentava os 0,300% e o máximo 0,500%.

Esta alteração foi aprovada em Assembleia por maioria, apenas contra duas abstenções pela parte do partido CHEGA.