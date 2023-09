Águas do Ribatejo celebra dia mundial da monitorização da água

O Dia Mundial da Monitorização da Água que se assinalou ontem, dia 18 de setembro, tem por objetivo sensibilizar a população para a proteção dos recursos hídricos e o controlo da qualidade durante todo o seu ciclo.

A Águas do Ribatejo (AR) promove diariamente práticas essenciais para avaliar a qualidade da água para consumo humano e garantir a confiança na água da rede pública que fornecemos.

No segundo trimestre de 2023, a AR teve um grau de cumprimento de 99,94%, após a realização de 2194 análises. Uma evidência de que a água que corre nas torneiras de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas é segura e de qualidade.

A água residual que resulta dos vários usos da água em casa, na escola, nas empresas e nos espaços públicos também é sujeita a monitorização após tratamento numa das mais de meia centena de Estações de Tratamento de Águas Residuais da AR.

Na Águas do Ribatejo a qualidade da água e a segurança no abastecimento são monitorizadas diariamente com recolha de amostras enviadas para análise em laboratório externo acreditado e cujos resultados são reportados à Entidade Reguladora (ERSAR) e outras entidades competentes, e divulgados no site da AR e nos sites dos municípios que integram a empresa intermunicipal.

A AR tem bons motivos para celebrar o Dia Nacional da Monitorização da Água, mas estamos focados em continuar a tratar bem esta água que nos une.