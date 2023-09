Associação de Futebol abre cursos para árbitros

A estrutura do curso compreende uma fase teórico-prática, com a duração de 40 horas e um estágio de 100 horas, no caso do futebol, e 60 no caso do futsal. A fase teórico-prática decorrerá aos sábados, na sede da Associação de Futebol de Santarém (AFS), e no Centro de Estágios e Formação em local a designar, no último fim de semana (os participantes ficarão alojados nas instalações do Centro de Estágios e Formação Desportiva, em regime de internato). Os formadores serão especialistas de reconhecido mérito pessoal e profissional. As candidaturas encontram-se abertas até ao dia 1 de outubro de 2023 e poderão ser efetuadas através da seguinte ligação:

AQUI PODE FAZER A CANDIDATURA / INSCRIÇÃO

O Conselho de Arbitragem garante, a todos os participantes, transporte entre a Estação de Caminhos de Ferro de Santarém e o local do curso.