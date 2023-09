Temperaturas perto dos 40º colocam Almeirim sob aviso amarelo

O fim de semana no concelho de Almeirim será de muito calor, com os termómetros a chegar bem perto dos 40º Celsius. Por esse motivo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o concelho de Almeirim e restante distrito de Santarém sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima até às 23h00 de domingo.

Já a partir desta sexta-feira, 29 de setembro, a temperatura máxima vai chegar aos 37º Celsius e deve manter-se nos mesmos valores até domingo, dia 1 de outubro. Ao longo da semana, a temperatura máxima vai rondar os 33º Celsius, havendo previsão de um pequeno aumento no outro fim de semana. As temperaturas mínimas ao longo deste período vão rondar os 15º e os 17º Celsius.

Segundo o IPMA, o estado do tempo será a partir de hoje influenciado por uma “intensa crista anticiclónica localizada sobre a Europa Ocidental, associada ao transporte de uma massa de ar quente e seco, com origem no Norte de África”.

Esta subida generalizada da temperatura acompanhada da diminuição da humidade relativa do ar vai contribuir para um agravamento do perigo de incêndio rural.

O IPMA emite o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.