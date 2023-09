Miguel Arsénio vence prova mítica Salomon Ultra Pirineu

Miguel Arsénio concluiu em primeiro lugar os 100 quilómetros do Salomon Ultra Pirineu, uma prova mítica que pertence ao Circuito Spartan Trail World Championship.

O atleta do concelho de Almeirim bateu toda a concorrência ao fazer uma prova de trás para a frente. Miguel conseguiu concluir a prova em 10h37m50s, no segundo lugar Heras Fernandez com 10h53 e o terceiro foi Rodrigo Tejada com 10h59.

Mike Show, como é conhecido no mundo do trail, consegue assim um resultado histórico para Portugal, numa prova muito competitiva, onde figuram alguns dos melhores atletas do mundo deste desporto.





