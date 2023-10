Fadista de Benfica do Ribatejo que venceu concurso da RTP apresenta ‘Fado de Coimbra’ em Almeirim

Fábio Borges, natural da freguesia de Benfica do Ribatejo, apresenta-se ao público almeirinense no próximo dia 21 de outubro, pelas 21h30, no Cine Teatro de Almeirim.

O fadista leva a palco o seu espetáculo “Fado de Coimbra”. O concerto tem entradas gratuitas mas o levantamento dos bilhetes é obrigatório na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim ou na bilheteira do Cine Teatro 1h00 antes do espetáculo. As reservas podem ser efetuadas através do email: bilheteiraalmeirim@gmail.com.

Fábio Borges venceu o concurso “Temos Artista: Especial Tradições”, promovido pelo programa “Praça da Alegria”, da RTP 1, no passado mês de dezembro.

Depois de várias fases e 16 artistas a concurso, o fadista, natural do concelho de Almeirim, conquistou a vitória com 56 por cento dos votos contra os 44 por cento do outro finalista “Baquetas ao Rubro”. O jovem foi acompanhado por Ricardo Dias na guitarra portuguesa e por Paulo Larguesa na viola.

Fábio canta o fado tradicional ao jeito de Coimbra, afirma que a música sempre fez parte de si. Neste concurso foi premiado com um cheque de mil euros, dinheiro que irá investir na sua carreira e no primeiro álbum de fado tradicional a editar em 2023.