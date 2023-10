Dúvidas sobre as doenças reumáticas

Ainda que as doenças reumáticas afetem milhões de portugueses, há muita coisa que estes não sabem sobre estes problemas ou sobre a especialidade que tem a responsabilidade de os tratar, a reumatologia. A propósito do Dia Mundial das Doenças Reumáticas, deixamos aqui seis curiosidades que contribuem para um aumento da literacia.

O QUE SÃO DOENÇAS REUMÁTICAS?

As doenças reumáticas são doenças que afetam o aparelho locomotor: articulações, os ossos, os músculos, os tendões e os ligamentos. Caracterizam-se pela dor e pela redução da amplitude de movimento e da função em uma ou mais áreas do nosso aparelho músculo-esquelético.

QUEM TRATA AS DOENÇAS REUMÁTICAS?

As doenças reumáticas podem e devem ser tratadas por reumatologistas.

A Reumatologia é a especialidade médica que se dedica ao tratamento destas doenças, sendo uma das especialidades médicas mais complexas e com um dos estágios de especialidade mais longos na medicina.

QUANTAS DOENÇAS REUMÁTICAS EXISTEM?

Existem mais de 100 doenças reumáticas, todas elas com diferentes características e graus de gravidade.

Entre as mais comuns estão, por exemplo, a Artrite Reumatoide, o Lúpus, a Espondilartrite Anquilosante, a Gota, a Osteoartrose, a Osteoporose e a Fibromialgia.

QUAIS OS SINTOMAS MAIS COMUNS DAS DOENÇAS REUMÁTICAS?

Uma vez que existem centenas de doenças reumáticas, os sintomas são diferentes para cada uma delas. No entanto, há alguns que se manifestam de uma forma mais generalizada em todas as doenças reumáticas, tais como: dor nos músculos ou articulações, inchaço de uma ou várias articulações, rigidez articular de duração variável, dor crónica ou sensibilidade numa ou várias articulações, calor ou vermelhidão numa área articular, movimento limitado ou falta de movimento e fadiga.

AS DOENÇAS REUMÁTICAS SÓ AFETAM OS IDOSOS?

As doenças reumáticas são o principal motivo de consultas no médico de família, em maiores de 50 anos. No entanto, estas doenças afetam todas as idades, incluindo crianças e jovens: estima-se que 1 em cada 1000 crianças em idade escolar possa sofrer de uma doença reumática crónica.

EXISTE TRATAMENTO PARA AS DOENÇAS REUMÁTICAS?

Um médico reumatologista deve fazer um diagnóstico precoce, que permita ao doente começar um tratamento adequado à sua doença, e que deve ser iniciado o mais depressa possível.

Nestas condições, a maioria dos doentes apresenta uma melhoria significativa da sua qualidade de vida e capacidade para trabalhar, assim como um alívio dos sintomas e do sofrimento associado.

Em algumas doenças reumáticas o tratamento adequado também pode retardar a sua progressão ou mesmo fazê-la retroceder induzindo remissão e reparação das lesões.

O maior e mais recente Estudo Epidemiológico em Portugal: o EpiReumaPt – mostrou que cerca de metade dos portugueses sofre de, pelo menos, uma doença reumática e que estas enfermidades são as que mais influenciam a qualidade de vida.