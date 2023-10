As temperaturas elevadas têm sido comuns, mas o Instituto Português do Mar e Atmosfera avisa que a partir do final desta semana as temperaturas vão descer e há mesmo possibilidades de chuva.

Até quinta os termómetros andam acima dos 30 graus, mas para sexta-feira há previsões de chuva. No sábado não deve chover mas as temperaturas já andam abaixo dos 30 graus (28 para ser mais precisos). Domingo, a chuva volta para ficar por uns dias.