Almeirim sob aviso amarelo devido à chuva e vento forte

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo devido às previsões de chuva e vento a partir da meia-noite de segunda-feira, 16 de outubro, devido às previsões de chuva e vento, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA revela que o aviso amarelo para o concelho de Almeirim e restante distrito de Santarém por precipitação é válido na terça-feira entre as 00h00 e as 15h00 e outro por vento válido entre as 00h00 e as 18h00.

Ainda segundo o IPMA, a chuva veio mesmo para ficar e deve continuar ao longo de toda a semana.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população face às previsões de mau tempo para os próximos dias, alertando para a possibilidade de inundações urbanas, cheias e deslizamentos de terras.

No aviso, a ANEPC pede a “adoção de comportamentos adequados” para prevenir consequências do mau tempo, nomeadamente a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas, fixação de estruturas soltas, cuidado na circulação junto a árvores, pela possibilidade de queda de ramos devido ao vento, evitar circular junto à orla costeira e zonas ribeirinhas, não praticar atividades relacionadas com o mar, adotar uma condução defensiva e não atravessar zonas inundadas.