Lar de S. José realiza simulacro de prevenção de incêndios

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim promoveu um simulacro de incêndio na Residência Lar de São José.

O exercício decorreu durante o período da tarde de quinta-feira, dia 21 de setembro, com a finalidade de despertar e sensibilizar todos os envolvidos para as questões relacionadas com a segurança contra incêndios e proteção de bens e pessoas.

Se por um lado, os colaboradores da instituição estão, por vias profissionais, conscientes da importância do treino preventivo em vários cenários possíveis como incêndios ou inundações, os utentes, para além de frágeis e com mobilidade reduzida, são pessoas com maior resistência à alteração, mesmo mínima, das suas rotinas.

O simulacro, embora interno (sem recurso a entidades externas), obrigou à evacuação de todos aqueles que estavam no Lar aquando do toque da sirene, residentes, utentes do centro Dia, colaboradores e até famílias que se encontravam em horário de visita e que contribuíram para o bom resultado do exercício.