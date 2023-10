”Ambicionamos que a marca MM -Art of Carpentry seja reconhecida”

A “Miracle Melody – Art of Carpentry” nasceu em 2015, com sede na Zona Industrial de Almeirim. A empresa é gerida por Marisa Figueiredo e Rodrigo Mourato e é detentora de uma vasta experiência na conceção, fabrico e montagem de trabalhos em madeira e outros materiais.

A carpintaria já está a laborar há uns anos. Qual o balanço que fazem da vossa atividade?

Regemo-nos pelos princípios da honestidade, profissionalismo, inovação, ética, responsabilidade social, integridade, sustentabilidade, compromisso, partilha, transparência, credibilidade, dinamismo, formação contínua, rigor e qualidade! Estas têm sido as palavras chave para que possamos afirmar que o balanço é efetivamente positivo: estamos a crescer!

Quais os serviços que disponibilizam?

Respondemos às necessidades específicas de cada cliente e de cada espaço concreto. Fazemos tudo o que é possível fazer nesta área, desde cozinhas, roupeiros, mobiliário, móveis de casas de banho, portas, soalhos, painéis, escadas, tetos, estantes, portas, portadas, todo o tipo de armários e mesas, balcões, etc. Utilizamos todo o tipo de madeira, desde carvalho, sucupira, wéngue, faia, cerejeira, afizélia, ipé, bem como, acrílicos, vidro, fórmica, entre outros. Reunimos com os clientes e concebemos produtos personalizados, antecipando as suas necessidades, potenciando uma relação de confiança mútua e de parceria com os mesmos, levando a que o produto final supere as expectativas do cliente!

Têm sentido muita procura no vosso setor?

A madeira é, e sempre será, um material de excelência na arquitetura e design de interiores. Graças ao seu caráter versátil, permite criar ambientes únicos e diferenciadores. Mas não só, na construção, assume-se como um material do futuro, diminuindo os custos e tempos de obra, além de ser mais sustentável e minimizar os impactos ambientais, para os quais a consciência coletiva está cada vez mais desperta. Temos parceiros de confiança e clientes fidelizados, que constatando a qualidade do nosso trabalho, nos procuram cada vez mais.

Porque é que “não há ninguém que não goste da madeira”?

A madeira é universalmente utilizada e tem inúmeras finalidades. É quase sempre uma presença obrigatória em qualquer ambiente, seja ele residencial, comercial ou empresarial. A madeira agita os sentidos e torna-se numa matéria viva, capaz de se relacionar, de uma forma ou de outra, com o seu utilizador. É um elemento essencial, único, universal, adaptável e que proporciona um inegável conforto.

Quais os objetivos a curto/médio prazo para a vossa empresa?

Ambicionamos que a marca MM -Art of Carpentry, seja reconhecida como uma empresa de referência no setor da carpintaria e mobiliário. Dotados de uma equipa experiente, que aliada à mais alta tecnologia e inovação (equipamentos de alta gama), que temos no nosso espaço, permitindo-nos acabamentos de primeira, tanto ao nível de fabrico, como ao nível da pintura (lacagem e envernizamento), garantindo assim a máxima qualidade do serviço prestado.

Conseguem aliar a tecnologia à arte de trabalhar a madeira à mão?

Quando queremos distinguir-nos pela nossa capacidade de olhar cada projeto como um só e fugir da padronização, o toque humano assume-se como fator fundamental, irrefutável. A tecnologia acaba por ser uma forma de aumentar a nossa precisão, a nossa agilidade na entrega e a nossa capacidade de resposta e logística. No entanto, crescemos sempre com o pressuposto de que ambas as dimensões são complementares e que devem sempre conviver em pleno equilíbrio.

Contactos:

Rua E – Zona Industrial de Almeirim, nº90-91, 2080-221 Almeirim.

Telefone 243 509 397. info@miracle-melody.com.

Horário: 2ª a 6ª feira – 9h às 13h e das 14h às 18h.

https://www.facebook.com/MMArtofCarpentry