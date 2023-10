Vespas D’Almeirim comemoram 11 anos de existência

As Vespas D’Almeirim, secção da Associação 20 Kms de Almeirim, celebraram, no passado dia 9 de setembro, o seu 11º aniversário. Devido aos vários encontros onde participaram desde essa data, só no passado dia 8 de outubro foi possível juntarem-se para comemorar.

A comemoração iniciou-se com um passeio por Santarém onde visitaram o 145º Encontro Mensal Clássicos da Liberdade, seguidamente dirigiram-se até Valada do Ribatejo para a foto de grupo e o regresso a Almeirim foi feito com passagem pela ponte Rainha Dona Amélia.

A volta terminou num almoço convívio no Restaurante O Pinheiro.