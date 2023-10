No Salão Nobre da Câmara de Almeirim foi apresentado o novo ano letivo da USAL. Um ano com mudanças na direção e, a mais significativa, a entrada de Sílvia Botelho para a liderança. Fomos conhecer melhor as ideias da nova presidente.

Como surgiu a possibilidade de assumir a direção da USAL?

A possibilidade de encabeçar a lista para a nova direção da USAL, surgiu, essencialmente, depois da Paula Guerra ter ficado de baixa médica. Eu já pertencia à direção, era a tesoureira da ASA e, portanto, já tinha uma grande ligação à Associação. Na verdade, foi a própria Paula Guerra que, em plena Assembleia, disse que acreditava que eu seria a pessoa com mais perfil para assumir este cargo…e depois, foi uma questão de tempo para amadurecer a ideia…

Que palavra deixa a Paula Guerra? É dificil suceder a alguém que deixou uma marca grande na USAL?

Em relação a suceder a Paula Guerra que foi, não só, a fundadora da USAL, mas foi também a sua própria “alma”, é claro que é difícil e um enorme desafio, mas, como em tudo na minha vida, o que faço, faço da melhor forma possível, com toda a dedicação e empenho, por isso, fico de consciência tranquila com os trabalhos que deixo feitos e é assim que encaro este trabalho também.

Quais os objetivos da Sílvia e da equipa agora eleita?

Os objetivos desta nova direção e dos restantes membros da Assembleia da USAL são muito simples…fazer a diferença na vida dos seniores que pertençam à USAL. É claro que temos a ambição de fazer crescer a Associação, termos mais alunos, podermos oferecer cada vez mais serviços para o bem da comunidade sénior, poder diversificar as valências da Associação… Mas, na verdade, se conseguirmos fazer a diferença, para melhor, para um pequeno grupo de pessoas, tornando-as mais felizes…já valeu a pena e já cumprimos um dos nossos principais objetivos, que se pode resumir pelo nosso lema: “ Se não podemos dar mais anos à vida, podemos dar mais vida aos anos”.

Há algumas pessoas novas e jovens. O porquê, quando a USAL se destina a pessoas com mais de 55 anos?

Como tão bem é reparado, este novo grupo de trabalho é constituído por bastantes pessoas jovens, o que na verdade não é assim tão estranho. Se voltarmos atrás, a 2006, quando a USAL foi constituída, a Paula Guerra e o sua direção tinham mais ou menos a mesma idade que nós temos agora. Isto tudo para dizer que todos nós temos uma ligação à Associação, há já alguns anos e, quando foi necessário tomar a frente dos trabalhos, foi exatamente este grupo que se mostrou disponível para isso, dando o seu trabalho, o seu tempo e a sua dedicação.

Qual a oferta formativa para 2023/2024? Estiveram nas festas do final de agosto/setembro. Como correu?

Este ano letivo de 2023/2024, está de facto, com um programa muito completo e interessante. Temos nas atividades físicas: Pilates, Zumba, Dança, Caminhada, Walking Football, Rancho Folclórico e Padel. Nas atividades culturais: Francês, Inglês, Cidadania, Psicologia, Clube dos Contos, Jornalismo e Comunicação e Informática. Nas atividades lúdicas: Pintura na tela, Pintura com aguarela, Artes decorativas e Fotografia. Portanto, temos muita diversificada de disciplinas para poder ir ao encontro das diferentes necessidades e interesses dos nossos seniores.

O quão importante é para as atividades que têm ao longo do ano?

Participamos em diversos eventos ao longo do ano, entre eles, fazer as tasquinhas das festas, tal como aconteceu, no último festival da Sopa da Pedra. Este tipo de evento é muito importante para a nossa associação, não só, pela participação dos nossos alunos em eventos sociais, fazendo-os sentir mais úteis, mas também, para podermos, arrecadar verbas , que são sempre tão necessárias. Apesar do Município de Almeirim ter sido sempre o nosso principal apoio, a quem devemos todos os agradecimentos possíveis, e também contarmos com o apoio da Junta de Freguesia de Almeirim, este género de Associação necessita sempre de mais recursos e a participação nas festas, como as tasquinhas, representa uma parte das verbas necessárias para funcionamento da Associação ao longo do ano.

Quem estiver interessado em se inscrever o que deve fazer? É gratuito?

Para se inscreverem, necessitam apenas do cartão de cidadão, dirigirem-se à nova sede da USAL, no Largo Padre Oliveiros de Jesus Reis, esquina R/C, ou seja, no antigo Largo da Igreja, onde foi a Junta de Freguesia há alguns anos atrás. As mensalidades são de 12€ e dão acesso a todas as nossas disciplinas, portanto com este valor, podem usufruír de atividades diárias de segunda a sexta feira desde as 10 da manhã até às 18h…acredito que seja mesmo de aproveitar, temos tudo o que necessitam para um envelhecimento ativo e saudável.